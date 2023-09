Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness separam-se após 27 anos de casamento

Hugh Jackman é conhecido pela sua presença em várias obras cinematográficas, como é o caso do seu papel enquanto Wolverine na saga de X-Men, mas também as suas participações em The Last Showman e Les Misérables.

Deborra-Lee Furness é sobretudo conhecida pelo seu papel no filme de 1988 Shame, pelo qual ganhou o prémio de melhor atriz do Círculo de Críticos de Cinema da Austrália.

O casal passou por algumas dificuldades ao longo das três décadas em que estiveram juntos. Em 2012, Hugh Jackman em entrevista com Katie Couric no seu talk show, revelou os problemas de infertilidade que Deborra-Lee enfrentou, a tentativa de fertilização in vitro e os abortos espontâneos que a atriz sofreu.

Fizemos fertilização in vitro e a Deb teve alguns abortos espontâneos. Nunca me vou esquecer disso, do aborto… Acontece numa em cada três gravidezes. Mas é muito, muito raro falar sobre isso. É quase secreto, por isso espero que a Deb não se importe que eu fale nisso agora”, disse Jackman a Katie Couric, citado pelo Daily Mail.

Jackman admitiu que ambos queriam adotar, mas que não esperavam que os seus planos fossem adiantados por não conseguirem conceber naturalmente. O casal adotou em 2000 o primeiro filho Oscar Maximilian, agora com 23 anos, e cinco anos mais tarde adotaram Ava, com 18 anos.

Deborra-Lee é conhecida pelo seu envolvimento em trabalho de assistência a órfãos a nível mundial e de auxilio em adoções internacionais, afiliando-se com várias associações, , especialmente na Austrália, de onde é natural. Em 2015, Deborra-Lee foi nomeada Australiana do Ano de New South Wales pelo seu trabalho em defesa das crianças.

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness conheceram-se em 1995 nas filmagens da série televisiva australiana Correlli, e casaram-se um ano mais tarde a 11 de abril de 1996.