Com o país em aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, acompanhada de trovoada e ocasionalmente de granizo, vento forte e agitação marítima, a Proteção Civil emitiu um aviso à população com medidas preventivas.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou que o mau tempo que vai atingir Portugal Continental a partir da madrugada desta sexta-feira poderá levar a inundações em zonas urbanas, a cheias e deslizamentos de terras. A contaminação de fontes de água potável e o arrastamento de objetos soltos para vias rodoviárias são também alguns dos efeitos expectáveis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a adoção das principais medidas preventivas para estas situações”, pode ler-se no comunicado.

Entre as medidas de prevenção recomendadas estão a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais, não atravessar zonas inundadas, não praticar atividades relacionadas com o mar e ter cuidado na circulação junto a zonas ribeirinhas e adotar uma condução defensiva.

Nesta sexta-feira, o IPMA colocou sob alerta amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Coimbra entre as 12h00 e as 21h00 e entre as 9h00 e as 21h00 de sábado. Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Portalegre e Braga estão sob o mesmo aviso, entre as 00h00 e as 21h00 de sábado, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.