O dia 567 de guerra na Ucrânia foi marcado pela declaração das forças armadas russas, que dizem ter destruído cinco barcos não tripulados ucranianos que procuravam atacar um navio de patrulha russo. Os barcos foram destruídos pelas “armas convencionais do navio” na madrugada desta quinta-feira, no Mar Negro.

Durante a tarde, o Presidente ucraniano avançou que planeia estar presente na assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece na próxima semana, em Nova Iorque. Volodymyr Zelensky deverá encontrar-se com Joe Biden.

Ao início da noite as autoridades ucranianas ordenaram a retirada de civis da região do sul de Kherson, parcialmente controlada pelas forças russas. “O conselho regional da Defesa de Kherson decidiu que as famílias com crianças têm de ser retiradas de forma compulsiva de áreas que estão constantemente sob fogo inimigo”, escreveu o governador Oleksandr Prokudin na suas redes sociais.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.