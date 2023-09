Não importa quantas páginas se lêem sobre o Holocausto. É sempre o mesmo choque. Ler dez livros de enfiada sabe sempre a novidade e a inconcebível, e o mesmo se passa com ler o mesmo livro dez vezes seguidas. Ainda que pareça que já tudo é livro aberto, reforçar o que é sabido continua a saber a impossível. Com Noite, chega-se ao fim do livro julgando o que se julga sempre: ainda não pode ter acontecido.

Em 1986, Elie Wiesel ganhou o prémio Nobel da Paz pelo conjunto da sua obra, de 57 livros, em que guarda a memória do Holocausto. Este Noite é um desses livros. Wiesel viveu o Holocausto e sobreviveu-lhe. Nascido numa família judia na Roménia, foi metido num vagão de carga em adolescente. Dali seguiu para Auschwitz e depois para Buchenwald. Acompanhamos o rapaz ao mesmo tempo que vemos o seu pasmo: a cada movimento feito, ainda sobram a dúvida, a incerteza. O leitor parece estar já um passo à frente da acção, e não deixa de arrepiar ver como aqueles passos seguem em frente sem saberem que vão para um matadouro.

Este é o relato do que Wiesel ali viveu. Sem enfeites, o horror que põe nas páginas é o horror que o leitor vê. O relato, sendo pessoal, é colectivo em simultâneo. Ao descrever o assassinato de um povo, descreve também o drama individual: o medo, a perda da inocência, a quebra na esperança religiosa, a morte como coisa que vem dar cabo do cansaço, a desumanidade, a incompreensão.

