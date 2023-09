Os fãs de filmes de mistério procuram os mais ínfimos detalhes para descobrir quem foi o assassino. Geralmente, descartam logo a primeira hipótese colocada pelos protagonistas. Mas, na verdade, há outra pista que denuncia logo o culpado: a marca do telemóvel.

Rian Johnson, realizador de filmes como Knives Out (2019) e StarWars: O Último Jedi (2017), arruinou o trabalho de muitos produtores e guionistas ao revelar um dos maiores segredos do mundo do cinema.

“Todos os realizadores que querem que o mau da fita permaneça um segredo querem matar-me neste momento”, disse, no meio de gargalhadas, numa entrevista dada à Vanity Fair, em 2020.

O realizador ainda esteve no impasse de ficar calado, mas acabou por revelar um grande spoiler. “A Apple deixa-nos usar iPhones em filmes, mas os vilões não podem aparecer com eles nas câmaras”, confessou Rian Johnson.

Desta forma, se vir alguma das personagens a usar um iPhone, um iPad, um iPod, um computador Mac ou até mesmo um Apple Watch, é porque não deve ser ele o assassino, assaltante, culpado ou qualquer outro papel que o vilão desempenhar.

E a produção de Rian Johnson não foi a única lesada por esta regra. A série 24, um thriller da Fox que segue o quotidiano de um agente antiterrorista, também revelou desde cedo quem eram os maus da fita: os únicos cujos computadores eram Microsoft Windows.

Isto deve-se à imaculada imagem que a Apple tem preservado ao longo dos anos. Desde cedo que a marca estipulou diversas restrições sobre como os seus dispositivos podiam ser “usados, mostrados e fotografados”, como descreve o site MacRumors, dedicado a factos e rumores, como o nome indica, sobre a empresa de Steve Jobs.

Desta forma, a marca fundada em 1976 tem diversas diretrizes para os direitos de autor. Um exemplo é que os seus produtos só podem ser exibidos “na melhor luz e numa forma e contexto que os reflita favoravelmente”.

É por isso que os vilões usam dispositivos Android em todas as produções. A partir de agora, já sabe que, se vir algum personagem com um iPhone ou um computador Mac, é pouco provável que seja ele o serial killer.