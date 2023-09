“Alguém tem um carregador de iPhone?”. A pergunta é um clássico mas terá os dias contados. Do pouco que a indústria sabe sobre o iPhone 15, que será revelado na próxima terça-feira, há um dado praticamente adquirido: a Apple deverá ceder às regras europeias e fazer a transição para um carregador do tipo USB-C.

No habitual fervilhar de expectativas e rumores que antecedem o evento anual da tecnológica, a ideia da transição ganhou força com as declarações feitas no ano passado por Greg Joswiak, vice-presidente sénior de marketing global da Apple. “Obviamente vamos ter de cumprir”, explicou durante uma conferência do Wall Street Journal quando foi questionado sobre a aprovação da regra europeia do carregador universal. Nunca tinha havido um sinal tão claro de que a Apple iria ceder e cumprir com a lei. Mas o desagrado continuava presente. “Seria melhor para os clientes um governo que não tivesse uma atitude tão prescritiva”, declarou Joswiak.

