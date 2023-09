A 3 de dezembro de 1991 inaugurava, em Palmela, uma pérola da indústria. O nome código do projeto que trouxe para Portugal um investimento da Ford e Volkswagen (mais tarde ficou apenas a Volkswagen) de 382 milhões de contos (atualizado aos dias de hoje daria qualquer coisa como 4 mil milhões de euros) foi, precisamente, Ostra, porque lá dentro estaria a pérola Autoeuropa, o maior investimento industrial em Portugal.

Uma pérola que mexe muito com a economia nacional. E que vai parar cerca de dois meses. A Autoeuropa atribui-se um peso no PIB (Produto Interno Bruto) português de 1,5%, pesando 4% nas exportações. Aliás, é o segundo maior exportador em Portugal, de acordo com dados do INE de 2022 e 2021, tendo mesmo sido o principal nos dois anos anteriores.

E, numa altura, em que as exportações estão a dar sinais de arrefecimento, a paragem da Autoeuropa pode até determinar um quarto trimestre sem crescimento (em cadeia) em Portugal. No segundo trimestre, o PIB português, face ao período de três meses anterior, estagnou e os riscos quanto aos dois últimos trimestres do ano já eram muitos, desde logo pelos ventos que sopram de alguns parceiros comerciais como a Alemanha. Agora acresce um outro fator: a Autoeuropa pode parar entre 11 de setembro e 12 de novembro devido à disrupção na produção de um dos seus fornecedores. Tudo por causa das cheias que afetaram a Eslovénia no mês de agosto.

