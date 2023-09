Ela era Miss Sinaloa, ele um dos maiores traficantes do mundo. Uma jovem ingénua com 17 anos que aceitou o convite para partilhar a pista de dança com um “senhor” de 51. Uma história digna de um romance de Jane Austen, com um cenário ligeiramente diferente. Onde, em vez da verdura dos prados britânicos, reinava a escuridão das celas norte-americanas.

A metáfora não é escolhida ao acaso. Foi a própria Emma Coronel Aispuro quem comparou a sua história com Joaquín Guzmán, mais conhecido como El Chapo, a uma novela da autora britânica. E tudo começou num rancho em 2006.

Quando o líder da Cartel de Sinaloa lhe estendeu a mão, a jovem modelo de 17 anos não foi capaz de acenar com a cabeça. “Claro, respondi. Nos ranchos, mesmo quem tem um namorado precisa de dançar com todas as pessoas que a convidem”, disse numa entrevista ao canal Telemundo, a primeira que alguma vez deu.

