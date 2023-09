Os Bombeiros e militares da GNR de Monção reiniciaram às 08h15 as operações de busca por uma mulher de 68 anos, que sofre da doença de alzheimer dada como desaparecida na quarta-feira às 16h40, disse a Proteção Civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho, adiantou que o dispositivo mobilizado para a operação envolve 13 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros e da GNR de Monção, no distrito de Viana do Castelo.

A mesma fonte acrescentou que as buscas, pelos bombeiros, começaram às 16h57 de quarta-feira e terminaram às 00h30.

Na quarta-feira, o comandante dos Bombeiros de Monção, José Passos, referiu que a mulher desapareceu cerca das 14h00, quando se encontrava junto de familiares no lugar de Gandra, freguesia de Mazedo.

A senhora estava junto de familiares que se encontravam a trabalhar numa obra de construção. Desapareceu sem que se tivessem apercebido. Iniciaram as buscas e, às 16h40, alertaram a proteção civil”, especificou.