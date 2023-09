Os separatistas arménios do Nagorno-Karabakh, que depuseram as armas após uma ofensiva imparável do Azerbaijão esta semana, entregaram seis blindados e mais de 800 armas ligeiras, anunciou esta sexta-feira o contingente de paz russo.

“Em conformidade com os acordos de cessação das hostilidades, as formações armadas do Karabakh começaram a entregar as suas armas e equipamentos militares sob controlo das forças russas de manutenção da paz. Em 22 de setembro, seis veículos blindados, mais de 800 armas ligeiras e anticarro, e cerca de 5.000 munições foram entregues”, indicou em comunicado o Ministério da Defesa russo.

Moscovo também se referiu a duas violações do cessar-fogo durante esta sexta-feira, um número inferior ao registado na véspera. O contingente russo também indicou ter disponibilizado 50 toneladas de ajuda humanitária aos habitantes do Nagorno-Karabakh, confrontados com uma situação de urgência humanitária, e garantiu o alojamento de mais de 800 deslocados, mais de metade crianças.

Em paralelo, o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) retirou nove pessoas feridas nos confrontos e está a participar em operações de distribuição de ajuda humanitária e em outros serviços de assistência a civis no disputado enclave, indicou a organização em comunicado. Equipas do CICV distribuíram mantas, combustível e outros artigos básicos, indicou ainda a organização.

Esta sexta-feira, os separatistas do Nagorno-Karabakh anunciaram negociar com responsáveis azeris a retirada das suas tropas desta região com maioria de população arménia, mas reconhecida internacionalmente como parte integrante do Azerbaijão.

Baku garantiu uma vitória militar decisiva em apenas 24 horas, forçando os separatistas arménios, assolados pelo poder de fogo azeri e abandonados por Erevan, a capitular. As conversações sobre a “reintegração” do Nagorno-Karabakh no Azerbaijão foram iniciadas na quinta-feira.