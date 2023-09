Eram esperadas 10 mil, o Partido Popular (PP) começou por dizer que eram 45 mil, depois subiu para 60, e o governo veio informar que estiveram apenas 40 mil pessoas no centro de Madrid a manifestar-se contra a possível amnistia aos dirigentes políticos condenados pelo referendo de 2017 na Catalunha. Mas a quantidade de pessoas que protestaram este domingo contra a decisão do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, pouco importa. O que mais preocupa o partido são os eleitores que votariam na oposição caso houvesse eleições antecipadas.

Uma sondagem divulgada pelo jornal El Español revelou que, em caso de novas eleições, o resultado seria muito diferente das de julho deste ano, que deram vitória ao PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, mas sem capacidade de formar maioria.

Neste novo cenário, o PP continua a ser o vencedor, mas com mais quatro pontos percentuais (37%), elegendo assim 149 deputados, mais 12 do que nas eleições oficiais. Já o PSOE teria menos votos, passando para 30,9% e elegendo menos dois deputados — passando a ter apenas 119 —, assim como o partido Sumar, que teria menos cinco do que nas eleições em julho, contando com 26.

