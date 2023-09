Usher vai atuar no intervalo da Super Bowl. Foi Kim Kardashian quem lhe deu a notícia

Não havia pior altura para Kim Kardashian ligar. Usher estava no estúdio, a meio do processo criativo de compor uma canção e não queria que o interrompessem. Mas esta notícia não podia esperar.

“Já tenho finalmente a resposta sobre aqueles rumores. Não são sobre mim, mas sobre ti”, começou por dizer a modelo e socialite. “Vais atuar no Super Bowl”, anunciou, levando o cantor norte-americano a levantar-se e a sorrir, sem querer acreditar que isso fosse real.

O anúncio foi feito através da conta de Instagram da Apple Music, que comunicou que o artista, responsável por êxitos como Yeah! e DJ Got Us Fallin’ In Love, vai atuar no intervalo na final da National Footbal League (NFL) — a liga de futebol americano.