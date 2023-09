Carlos Avilez, histórico encenador português e fundador do Teatro Experimental de Cascais (TEC), é o protagonista de um novo documentário. O filme, produzido pela Brighter Films, está em fase final de rodagem. Ainda sem data de estreia conhecida, Carlos Avilez, Ao Cair da Noite vai ser emitido na RTP2.

“Com o objetivo de retratar as múltiplas facetas do mestre Carlos Avilez, este documentário procura compreender e refletir parte do seu processo de trabalho. Sabendo de antemão que qualquer resumo de uma longa vida e carreira dedicadas ao teatro só poderá ser incompleto, o documentário foca-se sobretudo na preparação da peça A Noite dos Assassinos, de José Triana, procurando assim oscilar entre passado e presente; memória e ação”, revela a sinopse a que o Observador teve acesso. A peça tem um simbolismo acrescido: em 1973, o TEC tentou levar o texto à cena, com encenação de Jorge Listopad, mas a peça foi proibida pela censura no dia do ensaio geral.

A produção é da Brighter Films, responsável pela Portuguese Soul, série documental da Apiccaps (Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos) e da RTP2. A realização é de Catarina Medeiros, o argumento de Lígia Gonçalves e a direção de fotografia de João Brandão.

O ponto de partida para Carlos Avilez, Ao Cair da Noite são os 30 anos da Escola Profissional de Teatro de Cascais, que se celebram este ano. Foi em 1993 que Carlos Avilez fundou a instituição de ensino, onde ainda é diretor e docente. O filme repassa uma vida dedicada ao teatro enquanto ator, encenador e pedagogo.

“O documentário evoluiu para um filme que pudesse ser testemunho da abrangência de papéis do mestre Carlos Avilez, no panorama do Teatro Nacional: da formação do TEC, à colaboração com inúmeras figuras do panorama artístico nacional, até à criação de uma escola profissional de Teatro. Sem se propor a ser uma biografia, mas propondo-se a ser um testemunho da voz, pensamento e presença de uma figura incontornável do Teatro português”, lê-se na descrição do projeto partilhada com o Observador.

Sem data prevista de estreia, Carlos Avilez, Ao Cair da Noite tem exibição assegurada na RTP2. Deverá também chegar à RTP Play.

Carlos Vitor Machado, ou como é mais conhecido, Carlos Avilez, nasceu em 1935. Estreou-se profissionalmente como ator em 1956 na Companhia Amélia Rey Colaço-Robles Monteiro, onde foi incentivado a dedicar-se à encenação. Permaneceu até 1963. Dois anos depois, fundou o Teatro Experimental de Cascais. Passou pela Sociedade Guilherme Cossoul, pelo Teatro Experimental do Porto e pelo CITAC – o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Entre 1993 a 2000 foi diretor do Teatro Nacional D. Maria II, diretor do Teatro Nacional de S. João e Presidente do Instituto de Artes Cénicas. Em 1993 fundou a Escola Profissional de Teatro de Cascais, onde ainda é diretor e docente.