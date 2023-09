Não há que enganar: na reentré política não são apenas os protagonistas habituais que voltam aos palcos mediáticos. O cinema e a televisão mundiais apostam tudo neste regresso pós-veraneio, sempre de olhos postos nos grandes eventos da temporada que se segue, como os Emmys ou os Óscares. Agora que a greve de guionistas e atores nos Estados Unidos da América terminou, sente-se um clima de regresso à normalidade. O prazer de ver séries e filmes de milhões de dólares pode voltar ao seu registo habitual, ainda que, como se tem visto em festivais como Veneza ou Cannes, as estrelas de Hollywood e as suas produções continuam por aí a dar cartas.

Mas o Beast International Film Festival não quer ter nada a ver com isto. Em Portugal, são festivais como o DocLisboa, o QueerLisboa ou o Motelx que pintam um pouco o panorama cinematográfico desta altura, mas há outro cinema para ver. Um que vem sob o lema “no happy ever after” (nada de “felizes para sempre”) que manda o glamour e os contos de fadas para o lixo e prefere acreditar nos destinos do mundo através dos países da Europa Central e de Leste. Acontece no Porto a partir desta quarta-feira e continua até domingo, 1 de outubro.

[Trailer oficial do Beast International Film Festival:]

