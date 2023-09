Ricardo está a olhar de frente para a câmara. Não sabemos de onde vem nem o que fez para estar no Estabelecimento Prisional de Caxias. Os olhos revelam um desconforto de quem já não sabe encarar o outro. Do homem preso pensa-se que não quebra, que é duro de roer, violento. Ricardo não é assim. Ou não se revela assim. “Sinto falta de um abraço”, conta. A falta de carinho está entranhada. Dos amigos, da família, dos cães. Resta a almofada. Este ano, segundo o Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça, quase 70% das prisões portuguesas estão com lotação “de alto risco”. Dois terços dos estabelecimentos prisionais portugueses têm uma ocupação superior a 90% (33 de 49). A de Caxias, uma das prisões de menor grau, onde muita gente cumpre prisão preventiva, a percentagem chega aos 111%. Em março deste ano estimou-se que cerca de 12.409 pessoas estão presas em Portugal.

Sobrelotação, falta de alojamento digno de reclusos e poucos ou quase nenhuns técnicos de reinserção para tão grande número de pessoas presas. Ricardo faz parte destas estatísticas. E faz também parte da série de doze episódios, “Fechado”, da Vende-se Filmes, realizada por João Miller Guerra, Filipa Reis e Pedro Cabeleira, em parceria com o programa Partis da Fundação Calouste Gulbenkian e com Teatro do Silêncio. Contou ainda com a World Academy e com o sociólogo, investigador e membro do Observatório Europeu para as prisões Ricardo Loureiro. Um espreitar muito humano sobre a vida de vários reclusos, que é, nada mais, nada menos, do que um exercício de empatia.

[o trailer oficial da série “Fechado”:]

