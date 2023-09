Era para ser uma missão de 180 dias e uma falha técnica arrastou-a para os 371, um novo recorde norte-americano no espaço. Mais 66 dias e era quebrado também o recorde mundial. Mas o astronauta Frank Rubio não aguentava nem mais um segundo.

O astronauta da NASA, agência espacial norte-americana, regressou à Terra esta quarta-feira, juntamente com dois cosmonautas russos, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Além de ter aterrado no Dzhezkazgan, no Cazaquistão, com o peso do recorde norte-americano para o maior número de dias passados no espaço às costas, veio também com grandes saudades da família. “É ótimo estar em casa”, disse, depois se sair da cápsula, citado pelo The Guardian.

Para mim, abraçar a minha mulher e os meus filhos vai ser fundamental, como é óbvio. É nisso que me vou concentrar nos primeiro dias”, revelou numa conferência de imprensa na semana passada, citado pelo The New York Times.

