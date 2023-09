O sindicato de atores de Hollywood concordou em reunir-se com representantes dos estúdios na segunda-feira para continuar as negociações sobre um novo acordo coletivo de trabalho, após mais de dois meses de greve.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), na quarta-feira, o sindicato anunciou o regresso à mesa das negociações com a Aliança dos Produtores de Cinema e Televisão, que inclui os principais estúdios, a partir de 2 de outubro.

To Our #SagAftraMembers:

SAG-AFTRA and the AMPTP will meet for bargaining on Monday, Oct. 2. Several executives from AMPTP member companies will be in attendance. As negotiations proceed, we will report any substantiative updates directly to you. pic.twitter.com/3t0PICBw1N

— SAG-AFTRA (@sagaftra) September 28, 2023