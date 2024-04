Cole Brings Plenty foi encontrado morto esta sexta-feira, num bosque no Kansas. O ator, que participou na série “1923”, um spin-off de “Yellowstone”, estava desaparecido desde 31 de março e a ser investigado por suspeitas de violência doméstica.

Em comunicado, as autoridades anunciaram que encontraram o corpo perto do carro, numa área de bosque, a cerca de 70 quilómetros de Kansas City. Não foram reveladas informações sobre a causa da morte.

O ator não era visto desde domingo, quando fugiu de um apartamento na cidade de Lawrence, em Kansas. Brings Plenty fugiu da polícia, que se deslocou ao local porque uma mulher gritava por ajuda, escreve a NBC News.

O agente do artista, Peter Yanke of Phirgun Mair Worldwide, deu o alerta de desaparecimento quando Brings Plenty não apareceu na videoconferência de uma audição para um filme, na segunda-feira.

Na quarta-feira, foi formalizada uma investigação e o ator foi acusado de três crimes: roubo agravado, violência doméstica e restrição criminal. Foi emitido um mandado de prisão.

Numa mensagem no Instagram, Joe Brings Plenty, o pai do ator, escreveu estar “profundamente triste por confirmar que o filho, Cole, foi encontrado morto”. “Queremos expressar a nossa mais sentida gratidão por todas as orações e pensamentos positivos que enviaram para o Cole”. Deixou ainda agradecimentos a quem ajudou nas buscas pelo jovem.

Cole Brings Plenty participou em dois episódios da primeira temporada da série “1923”, que é protagonizada por Harrison Ford. A série é uma prequela de “Yellowstone”, que tem Kevin Costner como protagonista.

Brings Plenty teve também pequenos papéis em “The Wild Frontier” e “The Tales of Jim Bridger”.

É sobrinho de Mo Brings Plenty, ator, duplo e conselheiro cultural para questões de nativos americanos na série “Yellowstone” e que entrou num episódio de “House of Cards”, da Netflix. O tio partilhou nas suas redes sociais vários apelos a quem soubesse do paradeiro do sobrinho.