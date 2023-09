O Patriarcado de Lisboa anunciou esta sexta-feira a nomeação do cónego Paulo Franco como novo presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, substituindo no cargo o bispo Américo Aguiar.

A substituição de Américo Aguiar, que no sábado será criado cardeal no consistório que decorrerá no Vaticano, deve-se à sua nomeação para bispo de Setúbal, cargo que exercerá a partir do final de outubro.

A posse do novo presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia está marcada para o dia 10 de outubro, acrescentou o Patriarcado de Lisboa em nota divulgada esta sexta-feira.

Investido cónego do Cabido da Sé de Lisboa em 2017, Paulo Franco, de 51 anos, é pároco do Parque das Nações, desde 2005, e diretor do Secretariado de Ação Pastoral do Patriarcado de Lisboa, tendo colaborado na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 como membro da direção Logística do Comité Organizador Local.

De acordo com as notas biográficas divulgadas pelo Patriarcado, Paulo Franco concluiu, em 2020, a Licenciatura Canónica em Direito Canónico, na Universidade Católica Portuguesa, sendo desde essa altura Juiz Diocesano do Tribunal Eclesiástico do Patriarcado de Lisboa.

Além de Paulo Franco, que presidirá, o Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia continuará a contar como vogais com José Luís Ramos Pinheiro e Ana Martins Braga. Américo Aguiar era presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia desde 2016.