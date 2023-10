Talvez só em 64 d.C., ano do grande incêndio de Roma, a capital italiana tenha estado sob brasas desta forma. José Mourinho tem sido altamente contestado pelo mau arranque de campeonato do clube giallorossi. Após a derrota contra o Génova (4-1), a equipa liderada pelo português encontrava-se no 16.º lugar com cinco pontos, apenas dois acima da zona de despromoção da Serie A e até as lendas do clube começam a virar costas aos romanistas. Francesco Totti, antigo capitão, abandonou o estádio antes do jogo terminar e de saber o resultado final.

