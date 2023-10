É sempre estranho quando uma marca lança como seu um modelo concebido e fabricado por um outro construtor, como a Mitsubishi fez agora com o Colt, que na realidade é uma versão com emblema da marca japonesa da mais recente geração do Renault Clio. É claro que estas partilhas são menos problemáticas quando envolvem construtores do mesmo grupo, no caso da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, em que esta última marca nipónica coloca o seu emblema num dos utilitários mais vendidos do segmento no mercado europeu.

A Mitsubishi já não oferecia um Colt novo aos seus clientes desde 2009, com o construtor japonês a recorrer à mesma estratégia seguida com o ASX, que se baseou no Renault Captur. O Colt tem contudo diferenças, sobretudo ao nível da grelha, que assume alguns dos rasgos estilísticos que caracterizam este construtor japonês e que permitem diferenciá-lo do Clio.

Os pormenores do Mitsubishi Colt

A fabricação do novo Colt está a cargo da marca francesa, um pouco à semelhança do que acontece com o Nissan Micra, o que permite à Mitsubishi passar a oferecer aos seus clientes um dos maiores utilitários do mercado europeu, sendo simultaneamente um dos mais bem equipados, em que destacamos o acesso (sem fios) aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. O sistema de infoentretenimento é também o herdado do Clio, sendo um dos mais avançados e fáceis de operar do mercado neste segmento.

O novo Colt é produzido numa fábrica Renault na Turquia e tem chegada a Portugal agendada para Novembro. Curiosamente, o utilitário será apenas proposto com as motorizações mais acessíveis, nomeadamente com o motor tricilíndrico a gasolina com 999 cc, nas versões atmosférico e sobrealimentado. Na primeira destas especificações, a unidade motriz debita 67 cv (49 kW) e 95 Nm de binário, o suficiente para o levar até aos 160 km/h e para passar pelos 100 km/h ao fim de 17,1 segundos, anunciando um consumo de 5,2 l/100 km em WLTP (veja aqui a ficha técnica desta versão).

Com a ajuda de um turbocompressor, o Colt na versão mais possante eleva a potência para 91 cv (67 kW) e o binário para 160 Nm, o que justifica os 180 km/h de velocidade máxima e os 0-100 km/h em 12,2 segundos (ficha técnica aqui). Mas este Colt continua a priorizar o consumo, anunciando uma média ligeiramente inferior (5,1 l/100 km) ao da versão menos potente e mais barata. Lamentavelmente, as motorizações híbridas do Clio, que são igualmente as mais possantes, não estão disponíveis nos Colt destinados ao nosso mercado.

Os preços do novo Colt para o nosso país serão revelados mais próximo do início da comercialização, com a Mitsubishi a adiantar que a garantia será de cinco anos ou 100.000 km, a que se soma a garantia anticorrosão de 12 anos e o pack de assistência da Mitsubishi Motors, que inclui cinco anos de assistência em viagem.