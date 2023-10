O Ministério Público deduziu acusação contra um homem suspeito de, em maio, ter ateado fogo a uma casa abandonada, no Seixal, onde residia um casal sem-abrigo, resultando na sua morte, foi esta terça-feira divulgado pela Procuradoria-Geral da República.

De acordo com a acusação, depois de aceder ao imóvel, uma vivenda na Cruz de Pau, no concelho do Seixal, onde em tempos funcionou um externato, o arguido juntou peças em têxtil à entrada da divisão onde os ofendidos se encontravam e ateou três fogos.

Quando percebeu que as vítimas se movimentavam e tentavam sair do local, o arguido abandonou o edifício e tapou a saída com uma porta de madeira.

Ainda segundo a acusação, o arguido, ao sentir a pressão do casal, de 53 e 48 anos, para saírem, empurrou essa porta contra a parede, até deixar de sentir movimento no interior da casa, conduta que determinou a morte das vítimas.

O homem, de 30 anos, tinha sido detido em Espanha, no âmbito de mandado de detenção europeu, e encontra-se em prisão preventiva desde 8 de agosto, estatuto coativo que o Ministério Público entende dever manter-se.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do Seixal, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.