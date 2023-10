A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Bragança deteve cinco pessoas por tráfico de drogas, informou esta quarta-feira aquela fonte de segurança. Em comunicado, a PSP informa que os detidos, residentes no concelho de Bragança, são uma mulher e quarto homens, com idades entre os 39 e os 49 anos.

No mesmo comunicado, a PSP explica que a investigação decorria há alguns meses. Culminou com uma operação policial na cidade de Bragança, que ocorreu entre as 18h00 de terça-feira e as 11h00 desta quarta-feira.

A PSP adianta ainda que foram apreendidas várias doses de heroína, em quantidade não especificada, 60 euros em dinheiro, um telefone e material ligado ao tráfico de estupefacientes, nomeadamente material de corte e embalamento e uma balança de precisão. Os detidos vão agora ser presentes ao tribunal, para ficar a conhecer eventuais medidas de coação.