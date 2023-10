Em atualização

Seis jogos, outras tantas vitórias, 24 golos marcados numa média de quatro por partida, nenhum sofrido. O arranque de Roberto Martínez na Seleção Nacional dificilmente poderia ser melhor, com Portugal a chegar a outubro com a possibilidade de carimbar a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2024, na Alemanha. Mais: esse apuramento até pode ser carimbado já na partida frente à Eslováquia da próxima sexta-feira, no Porto, se o conjunto nacional vencer o atual segundo classificado do grupo e Luxemburgo e Bósnia não consigam vencer os respetivos compromissos. Se assim não for, a Seleção terá o primeiro match point na cidade de Zenica diante dos bósnios, num encontro que está marcado para dia 16.

No entanto, e apesar desse conforto no grupo J que apura de forma os dois primeiros classificados, Roberto Martínez mantém como objetivo o pleno de triunfos na fase de qualificação (como conseguiu quando estava no comando da Bélgica), não abrindo assim espaço a grandes surpresas no núcleo duro de jogadores chamados a nova convocatória, até por forma de ir trabalhando também aquilo que poderá ser a prestação na fase final do Campeonato da Europa. Assim, e em comparação com a última lista para as partidas diante de Eslováquia (1-0) e Luxemburgo (9-0), João Neves é a grande surpresa entre os 26 eleitos, sendo que além dos 24 da derradeira chamada que se mantêm há também o regresso de Raphael Guerreiro. Pepe, que tem estado de fora por questões físicas, continua de fora naquela que foi “a lista mais difícil de fazer até agora”.

Os 26 convocados de Roberto Martínez para os jogos com a Eslováquia e a Bósnia