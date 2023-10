50 tons de azul, as bodas de prata de Carlos Gil e uma chuva de estrelas a encerrar o segundo dia de ModaLisboa

Constança Entrudo trocou-nos as voltas com um inverno de derreter, Luís Buchinho surpreendeu com mudanças a diferentes níveis, Nuno Baltazar celebrou em jeito de protesto, Ricardo Andrez apresentou uma coleção digna de: “That’s Hot” e Carlos Gil celebrou 25 anos de marca com uma atuação de Mimicat e algumas surpresas no Pátio da Galé — Paulo Pires e Ricardo Pereira incluídos. Este sábado, 7 de outubro, o segundo dia de ModaLisboa aqueceu a passerelle do Pátio da Galé, em Lisboa, com as tendências para a próxima primavera-verão 2024.

Continue a ler para conhecer alguns destaques deste sábado na ModaLisboa À La Carte.

“This house is on fire”: o apocalipse de Constança Entrudo

O que são vários pontinhos coloridos numa rua pacata no bairro de Campolide? A gente que se acumulava à porta do atelier da designer Constança Entrudo foi tanta que obrigou à entrada por grupos no espaço de trabalho para onde a designer se mudou no início do ano.