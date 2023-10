Em atualização

Um terramoto de magnitude 6,3 abalou esta quarta-feira o oeste do Afeganistão, de acordo com o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS). Uma pessoa morreu e pelos menos 120 pessoas ficaram feridas, avança o New York Times.

O terramoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, pelas 5h10 (1h40 em Lisboa), com o epicentro registado a cerca de 29 quilómetros a norte da cidade de Herat, acrescentou o USGS.

Ainda no passado sábado, cerca de 2 mil pessoas morreram na sequência de um terramoto de magnitude 6.3, na província de Herat, no oeste do país, indicou o Governo talibã.

O país asiático é muito vulnerável a desastres naturais por estar situado na cadeia montanhosa do Hindu Kush, uma zona de grande atividade sísmica e habitual ponto de origem dos movimentos telúricos na região.