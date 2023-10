A CMA, a Concorrência do Reino Unido, deu luz verde à Microsoft para a aquisição de 69 mil milhões de dólares da Activision Blizzard, após mais de um ano de investigação ao negócio. Depois de ter chumbado a compra, em abril, por considerar que a Microsoft ficaria com uma vantagem competitiva no mercado emergente de gaming na cloud, a dona da Xbox apresentou uma segunda proposta, em agosto.

Nessa versão, a Microsoft cedeu e incluiu uma alínea em que prometeu abdicar dos direitos de jogos na cloud a favor da francesa Ubisoft. Conforme explica a CMA, essa concessão “vai colocar os direitos de streaming na cloud (fora da Área Económica Europeia) para todos os conteúdos de PC e consola da Activision produzidos nos próximos 15 anos nas mãos de uma concorrente forte e independente (…)”.

No parecer divulgado esta sexta-feira, a CMA diz que, após a análise feita nos últimos meses à versão emendada, decidiu aprovar o negócio nesta versão de “transação mais limitada”. A CMA considera que a concessão “vai impedir a Microsoft de bloquear a concorrência no gaming cloud quando este mercado começa a crescer, preservando preços competitivos e serviços para os clientes britânicos de gaming na cloud”.

“Deixámos uma mensagem clara à Microsoft de que o negócio seria chumbado a menos que respondessem de forma ampla às nossas preocupações”, recorda Sarah Cardell, líder da CMA. Com a venda dos direitos à Ubisoft, Cardell considera que “as pessoas vão ter preços mais competitivos, melhores serviços e mais escolha”.

Brad Smith, o presidente da Microsoft e quem tem estado mais ligado às reações dos reguladores ao negócio, reagiu na rede social X (antigo Twitter) à aprovação do negócio. “Estamos agradecidos pela análise aprofundada da CMA e pela decisão de hoje”, escreveu. “Ultrapassámos agora o obstáculo final para fechar esta aquisição, que acreditamos que vai beneficiar os jogadores e a indústria de jogos em todo o mundo.”

We’re grateful for the CMA’s thorough review and decision today. We have now crossed the final regulatory hurdle to close this acquisition, which we believe will benefit players and the gaming industry worldwide. — Brad Smith (@BradSmi) October 13, 2023

Também Bobby Kotick, o CEO da Activision, fez uma comunicação aos funcionários sobre a decisão da CMA. Através de um email, que foi tornado público, disse que a empresa “tem agora todas as aprovações necessárias para fechar [a venda]”. “Estamos entusiasmados com o nosso novo capítulo em conjunto com a Microsoft e com as infinitas possibilidades que isso cria para vós e para os nossos jogadores.”

A compra da Activision Blizzard foi anunciada em janeiro de 2022. Várias entidades, incluindo a Comissão Europeia, analisaram o negócio, que promete ser a maior aquisição já feita na indústria dos jogos.