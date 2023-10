“Foi impressionante. Ela é dura, pá. Aguentou-se e tocou alheada de tudo o que se passava.” As palavras são de Bill Belichick, mítico treinador dos New England Patriots, que as proferiu depois de ter visto Taylor Swift atuar no seu estádio, o Gillette Stadium, em Foxborough, no Massachussetts, por baixo de uma chuva intensa. Umas semanas depois, Bill também não evitou comentar a relação de Swift com Travis Kelce — “tight end” dos Kansas City Chiefs, equipa que venceu a Superbowl em 2022: “Travis Kelce has had a lot of big catches in his career. This would be the biggest” (perdoem a falta de tradução, perdia-se a piada). Desde que foi anunciado o namoro que a cantora tem aparecido em alguns jogos dos Chiefs (nota: ela é adepta dos Philadelphia Eagles, que foram os derrotados na mesma final em que a equipa de Kansas City venceu) e as aparições até são usadas nas promoções de alguns jogos da NFL. Quase como se Taylor Swift fosse maior do que a NFL. E não será?

A relação de Taylor Swift e Travis Kelce foi muito comentada há umas semanas como uma espécie de campanha de marketing da cantora, a propósito do lançamento do filme Taylor Swift: The Eras Tour e do álbum 1989 (Taylor’s Version) (sairá a 27 de outubro). Criaram-se muitas teorias, coisas tão mirabolantes como relacionarem o nome “Travis” com o de um ator que apareceu nos primeiros vídeos do álbum ou a hipotética ligação entre a canção Red e as cores dos Chiefs. Mesmo que pertençam ao campeonato do disparate pop, estas teorias provam a constante necessidade que Taylor tem de se afirmar, de mudar as regras do jogo, de provar que é capaz do impossível. Há quem diga que ela gosta de estar nesse papel. Isso pouco interessa. Importa o que faz. Como, por exemplo, o impossível, que é esta The Eras Tour.

[o trailer de “Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film”:]

