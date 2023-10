O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar “horrorizado” com o assassínio de centenas de civis palestinianos no ataque a um hospital em Gaza, frisando que instalações hospitalares e pessoal médico “estão protegidos pelo Direito Internacional Humanitário”.

Numa publicação na plataforma X (antigo Twitter) na noite de terça-feira, Guterres “condenou fortemente” o ataque e disse que o seu “coração está com as famílias das vítimas”.

I am horrified by the killing of hundreds of Palestinian civilians in a strike on a hospital in Gaza today, which I strongly condemn. My heart is with the families of the victims. Hospitals and medical personnel are protected under international humanitarian law.

