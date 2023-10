Estava desaparecido desde dia 12 de outubro, foi encontrado morto esta segunda-feira entre duas carruagens de um comboio em Sevilha e as suspeitas vieram mesmo a confirmar-se: Álvaro Prieto, de 18 anos, morreu eletrocutado.

A autópsia foi revelada esta terça-feira, apoiando a teoria já formada pelas imagens captadas pela câmara de videovigilância da bomba de gasolina situada nas redondezas da estação de Santa Justa. O jogador espanhol dos escalões de formação do Córdoba levou um choque elétrico de cerca de 3.000 volts, após ter-se agarrado a cabos de alta tensão, enquanto estava no topo de uma carruagem de comboios.

Tal terá acontecido logo na quinta-feira, dia do seu desaparecimento, entre as 9h30 e as 9h45, confirmou o delegado do governo, Pedro Fernández, em declarações ao Canal Sur Radio y la Cadena Ser, citado pelo El País.

