A realização de obras sobre o pontão do rio Tinto vai obrigar, a partir de segunda-feira e até 8 de novembro, a condicionamentos de trânsito nas avenidas Gustavo Eiffel e Paiva Couceiro, no Porto, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a Câmara do Porto esclarece que as obras, a cargo da empresa municipal GO Porto, incidem sobre o tabuleiro do pontão para “garantir questões de conservação e segurança” daquela infraestrutura.

Por baixo do tabuleiro serão aplicados “novos aparelhos de apoio”, através da abertura de duas valas e da elevação do piso existente, esclarece a autarquia.

Nesse sentido, está previsto o condicionamento de trânsito nesta zona a partir de segunda-feira e até ao dia 8 de novembro.

Entre segunda-feira e o dia 27, bem como entre 6 e 8 de novembro, está previsto o estreitamento de via, das 10h às 17h, na Avenida Paiva Couceiro (próximo ao número de porta 236).

Já entre o dia 30 de outubro e 3 de novembro, o trânsito será proibido nas avenidas de Paiva Couceiro e de Gustavo Eiffel durante o mesmo período, à exceção dos veículos de cargas e descargas, de emergência e para acesso a garagens.

Os condicionamentos serão sinalizados nos respetivos locais e assegurados pela polícia.