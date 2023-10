Em Londres ou Los Angeles, terra de todos os anjos e demónios de Halloween, marcas quase tão célebres como as celebridades aproveitam a data para promover os seus produtos. Se na capital inglesa Rod Stewart foi o anfitrião de uma festa de lançamento do Wolfie’s Whisky, nada bateu a concentração de famosos em mais um encontro anual da Casamigos, a tequila de George Clooney e Rande Gerber. Enquanto isso, uns dias antes, já Heidi Klum, rainha absoluta da quadra, inaugurava as hostilidades carregando caixas de pizzas (e no seu Instagram desfrutava de um momento de “calma antes da tempestade”, que é como quem diz o turbilhão #heidihalloween2023)

Ainda pela Califórnia, as festas deste fim de semana atraíram estrelas e respetivas máscaras dentro do espírito do Dia das Bruxas, da receção dada por Vas Morgan e Michael Braun à Pop Icons Party de Darren Dzienciol. Para um desvio até Filadélfia, Pensilvânia, nada como apostar no “Shiamaween”, o Halloween filantrópico do realizador M. Night Shiamalan. A viagem segue caminho até à capital nipónica, onde o bairro de Shinjuku Ni-chome se encheu de personagens excêntricas.

Veja as imagens na fotogaleria em cima.