O Comité Disciplinar da FIFA decidiu afastar Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas com o futebol espanhol e internacional por um período de três anos. O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF] já tinha sido suspenso provisoriamente, na sequência do beijo que deu a Jenni Hermoso na final do Campeonato do Mundo feminino, e conheceu agora a ponderação final do organismo que regula o futebol mundial.

Em comunicado, a FIFA indicou que Luis Rubiales violou o artigo 13.º do Código Disciplinar do organismo — que, entre outros pontos, integra a violação das regras básicas de conduta, o “uso de gestos, sinais ou linguagem ofensiva”, a “utilização de um evento desportivo para manifestações de carácter não desportivo” e ainda comportamentos que descredibilizem o futebol e/ou a própria FIFA.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O espanhol, que apresentou a demissão em setembro e já depois de ter sido suspenso, tem agora 10 dias para responder à decisão e pode ainda recorrer. O comunicado da FIFA acaba por colocar um aparente ponto final numa polémica que explodiu ainda em agosto, na final do Campeonato do Mundo que Espanha conquistou — ainda que apenas a nível desportivo, já que Luis Rubiales terá de responder em tribunal na sequência do processo instaurado pelo Ministério Público espanhol após a queixa de Jenni Hermoso.

Na semana passada, o El País revelou que o antigo presidente da RFEF deixou Madrid, decidindo vender a penthouse em que vivia há vários anos por cerca de 2,5 milhões de euros. Regressou a Granada, onde cresceu, e comprou uma vivenda perto do centro histórico da cidade e de casa dos pais. Pelo meio, continuam a surgir pormenores pouco abonatórios sobre a liderança de Luis Rubiales no organismo que regula o futebol espanhol.

Num outro processo onde o dirigente espanhol também está no olho do furacão, o Supercopa Files — que investiga a legalidade da atribuição da Supertaça espanhola à Arábia Saudita e que incluiu comissões milionárias para o próprio Luis Rubiales –, uma antiga vice-presidente da RFEF garantiu em tribunal que este nunca divulgou a formulação final do contrato com os sauditas e escondeu todos os pormenores. Adicionalmente, Ana Muñoz acusou Rubiales de travar uma sanção a Sergio Busquets, devido a declarações sobre arbitragem, para que o internacional espanhol pudesse participar num Clássico entre o Real Madrid e o Barcelona.