Foi um instante que abriu uma caixa de Pandora que já não tinha fechadura. No momento em que chocou meio mundo ao beijar Jenni Hermoso nas comemorações da conquista do Campeonato do Mundo feminino por parte de Espanha, Luis Rubiales envolveu-se num novo escândalo que pode perfeitamente terminar com a saída da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF].

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.