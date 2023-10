Dois dias após Matthew Perry ter sido encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles, onde se terá afogado, e de a família e amigos do ator terem prestado homenagens, o restante elenco de Friends despediu-se do amigo e colega num curto comunicado conjunto. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer assumem estar devastados com a morte do comediante de 54 anos e prometem voltar a falar caso se sintam capazes de o fazer.

“Estamos todos devastados com a perda do Matthew. Éramos mais do que simples colegas de elenco. Somos uma família”, lê-se na declaração enviada à revista People. “Há tanto para dizer, mas agora vamos tirar um momento para fazer o luto processar esta perda insondável”.

A seu tempo, diremos mais, se e quando formos capazes. Por agora, os nossos pensamentos e o nosso amor estão com a família do Matty, os seus amigos e todos os que o amavam em todo o mundo”, terminou.

“Quando morrer, gostava que Friends fosse das últimas conquistas a ser mencionadas”

Todos se referem a ele como o eterno Chandler de Friends, a personagem que “fazia piadas quando se sentia desconfortável”. No entanto, não era assim que Matthew Perry queria ser lembrado. “Quando morrer, gostava que, no que diz respeito às minhas conquistas, Friends fosse das últimas a ser mencionadas quando falassem do que fiz para ajudar outras pessoas. Sei que não vai acontecer, mas seria bom”, disse, numa entrevista, a propósito do lançamento do seu livro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicado em 2022.

Este sábado, quando o mundo soube da notícia da sua morte, relembrou-o das duas formas, destacanso-se também o seu trabalho no que diz respeito à consciencialização da dependência de drogas e álcool, ao falar da sua história. E temeu-se que a causa da morte pudesse estar relacionada com o vício.

O resultado da autópsia de Matthew Perry, que foi nomeado três vezes aos prémios Emmys, foi “inconclusivo”, de acordo com o revelado, esta segunda-feira, pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles.

Segundo a revista People, a causa da morte está “pendente”, aguardando “investigação adicional”, referindo-se aos resultados dos exames toxicológicos, que poderão demorar semanas a chegar.

Quando as autoridades chegaram à casa de Perry, não encontraram nem drogas, nem qualquer sinal que sugerisse um ato criminoso. E o segundo dado veio a comprovar-se na autópsia, tendo a divisão de homicídios da LAPD dito que “não há suspeita de crime neste momento”.