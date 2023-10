Acompanhe no nosso liveblogue todas as atualizações sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

Morreu um dos principais rostos da tragédia que vitimou centenas de civis nos ataques do Hamas de 7 de outubro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita confirmou esta segunda-feira a morte de Shani Louk, uma tatuadora israelo-alemã de 23 anos.

O exército israelita contactou a mãe, Ricarda Louk, residente em Israel há 30 anos, para informar que os testes realizados a uma amostra de ADN retirada de uma lasca de crânio revelaram que o mesmo pertencia à sua filha. “Infelizmente, ontem recebemos a notícia de que a minha filha já não está viva”, disse, citada pelos jornais alemães.

Os médicos do Instituto Nacional de Medicina Forense Israelita determinaram que uma pessoa não pode viver sem o osso do crânio que foi encontrado, concluindo que seria impossível que Shani estivesse viva. Não é claro onde ou quando o pedaço de crânio foi recolhido, mas o corpo da jovem não foi encontrado.

Em declarações ao canal de televisão alemão RTL/ntv, Ricarda Louk declarou que já assumia que a filha estaria morta desde 7 de outubro, sendo possível que tenha sido baleada na cabeça durante o ataque do Hamas. “Pelo menos não sofreu”, disse, citada pela BBC, acrescentando ser bom ter certezas sobre o que se passou.

No X (antigo Twitter), o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita lamentou a morte da jovem. “Shani, que foi raptada de um festival de música, torturada e exibida por Gaza pelos terroristas do Hamas, experienciou horrores inimagináveis“, escreveram. “Os nossos corações estão partidos. Que a sua memória seja uma bênção.”

