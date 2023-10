Faz sensivelmente um ano desde que Cristiano Ronaldo deu a Piers Morgan a célebre entrevista, mesmo antes do Mundial do Qatar, em que disparava críticas contra o Manchester United. “Quando assinei pensei que tudo tinha mudado, tinham passado 13 anos desde que tinha saído. Pensei que tudo seria diferente, a tecnologia, as infraestruturas… Fiquei surpreendido de forma negativa. Vi que estava tudo na mesma. Parece que o clube parou no tempo. Sabia que o Manchester United não era o mesmo mas não sabia que a diferença era tão grande”. O Manchester United era por esta altura uma casa a arder também pela falta de resultados. Um ano depois, Erik ten Hag ainda não conseguiu apagar o fogo (em todos os sentidos).

Este domingo, o Manchester United recebeu o Manchester City em Old Trafford num jogo em que os red devils pretendiam homenagear Bobby Charlton. Nem o facto de se tratar de um dérbi, nem a vontade de homenagear a antiga lenda do futebol inglês mexeu com o orgulho da equipa de Erik ten Hag, que foi goleada em casa frente ao rival (0-3). A consequência, além de se ter derramado uma poça de amor próprio em pleno relvado, foi a permanência no oitavo lugar a 11 pontos da liderança da Premier League que pertence ao Tottenham.

Erik ten Hag tem o lugar cada vez mais em risco e a presumível compra de 25% do clube por parte do milionário Jim Ratcliffe pode servir de pretexto para uma mudança de comando técnico. Pelo menos, enquanto se mantém no cargo, não se pode apontar que o treinador neerlandês não tenha tentado fazer nada para que os jogadores do Manchester United mudem de atitude. O jornal britânico The Sun revela que Erik ten Hag, após o jogo com o Manchester City, mandou o plantel sentar-se em silêncio no balneário, ao mesmo tempo que ouvia a animação dos adversários no balneário e a festa dos adeptos visitantes ainda nas bancadas de Old Trafford.

O treinador de 53 anos tinha também prometido aos jogadores um dia de folga a seguir ao jogo caso vencessem o rival. No entanto, após a goleada, o dia de descanso foi cancelado. Para compensar, a equipa técnica aumentou o trabalho de análise de desempenho individual dos jogadores, facultando uma quantidade de vídeos superior à habitual.

A curto prazo o castigo de Erik ten Hag não fez efeito. Após o desaire com o Manchester City, Marcus Rashford, revelou o Daily Mail, esteve numa discoteca a celebrar o 26.º aniversário com família e amigos. A festa prolongou-se pela madrugada, sendo que o internacional inglês foi treinar de manhã com os red devils. O avançado tem sido criticado pelo baixo rendimento ao nível dos golos marcados, sendo que em julho assinou um contrato que lhe rende cerca de 344.000 euros por semana (e mais críticas pela falta de números, sobretudo em comparação com aquilo que conseguiu fazer na última temporada).

Os próximos adversários do Manchester United na Premier League são Fulham (fora), Luton (casa), Everton (fora), Newcastle (fora) e Chelsea (casa). Ainda assim, é na Liga dos Campeões que os red devils jogam cartadas importantes. Neste momento, a equipa de Erik ten Hag encontra-se no terceiro lugar do grupo A, atrás de Galatasaray e Bayern, tendo ainda de jogar na Turquia e receber em Old Trafford os bávaros.