Em 2021, “em nome da justiça”, o juiz Nuno Dias Costa assinava o primeiro mandado de detenção internacional do antigo banqueiro João Rendeiro. No ano seguinte, condenava João Carreira, o estudante de 19 anos, acusado de planear um atentado numa faculdade de Lisboa, a 2 anos e 9 meses por posse de arma proibida, mas absolvia-o de terrorismo. Já este ano, em junho, o juiz condenava o diretor de comunicação do FC Porto a uma pena de prisão suspensa.

Entre os colegas, Nuno Miguel Silva Dias da Costa é descrito como um juiz com muita competência técnica e com largos anos de experiência de instrução, boa parte deles passados no tribunal de Sintra. Esta quinta-feira, o juiz de instrução começou a interrogar os arguidos da Operação Influencer.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.