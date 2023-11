Os três procuradores que investigam o processo que provocou a demissão do primeiro-ministro determinaram que existem mais de 20 escutas telefónicas que ligam António Costa aos factos sob investigação — e essas intercepções telefónicas são um dos principais meios de prova que fazem parte da certidão que foi já enviada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal para os serviços do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

Estas escutas telefónicas terão ocorrido entre o dia 11 de novembro 2020 e este ano, inclusive.

Estas conversas de António Costa aconteceram com os principais suspeitos do processo, nomeadamente com o chefe de gabinete Vítor Escária, com o “melhor amigo” Diogo Lacerda Machado e com o atual ministro João Galamba — todos constituídos arguidos nos autos do DCIAP, sendo que Lacerda e Escária estão sob detenção judicial e a aguardar primeiro interrogatório para que lhes sejam decretadas medidas de coação.

