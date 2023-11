Siga aqui o liveblog do Observador sobre a guerra na Faixa de Gaza

Tensão e distúrbios estão a marcar este sábado uma grande manifestação pró-palestiniana pelas ruas de Londres para apelar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza que mobilizou centenas de milhares de pessoas.

Grupos de apoiantes de extrema-direita concentraram-se na capital britânica e envolveram-se em confrontos com a polícia londrina para tentar perturbar a manifestação principal.

Transportando bandeiras com a cruz de São Jorge (vermelha sobre fundo branco) e gritando “Inglaterra até à morte”, alguns tentaram chegar ao cenotáfio, um monumento em honra aos mortos da Primeira Guerra Mundial, durante uma cerimónia para marcar o aniversário do Armistício.

O grupo empurrou agentes e tentou derrubar vedações, tendo pelo menos 80 sido detidos pela polícia.

Os tumultos aconteceram à margem da manifestação pró-palestiniana, que desfilou pelas ruas de Londres desde Hyde Park até à embaixada dos Estados Unidos.

Fighting has broken out as people shouting ‘England ‘till I die’ attempted to reach the Cenotaph ???? pic.twitter.com/tzjkMlMMpN

— Josh Gafson (@JoshGafson1) November 11, 2023