João Cotrim Figueiredo, ex-presidente da Iniciativa Liberal e deputado, é o nome escolhido pelos liberais para ser o cabeça de lista às eleições europeias de 2024. O Observador sabe que decisão final foi tomada pelo Conselho Nacional, este domingo, depois de a Comissão Executiva ter proposto o candidato aos conselheiros liberais.

A partir do momento em que Cotrim Figueiredo anunciou que ia deixar a presidência da IL começaram a ser alimentadas as mais variadas narrativas sobre o seu futuro político, mas a Europa, desde logo pela forma como o ex-líder liberal se foi disponibilizando, sempre foi apontada como o caminho mais provável (ou até certo) para os próximos tempos.

E assim foi. A menos de sete meses das eleições europeias, a Comissão Executiva levou o nome ao Conselho Nacional, que o aprovou. E torna-se assim oficial que a IL já tem um candidato para as eleições ao Parlamento Europeu e logo o nome mais conhecido do partido, que rapidamente se tornou no senador liberal.

Tal como o Observador tinha noticiado, é praticamente consensual (até entre os mais desalinhados da IL) que João Cotrim Figueiredo é o nome capaz de conquistar o melhor resultado na corrida do partido à Europa. É a figura mais popular do partido e o alcance mediático que consegue é incomparável com qualquer outra figura liberal.

Apesar de o país estar a atravessar uma crise política que levou a Iniciativa Liberal a adiar a convenção que estava marcada para dezembro, em Santa Maria da Feira, e que tinha como principal foco a revisão estatutária do partido e onde também se iria discutir o programa político, o Conselho Nacional votou o nome de Cotrim Figueiredo e deixou o assunto fechado, ficando só a faltar conhecer os restantes rostos da lista dos liberais.