A ligação rodoviária à área Industrial de Fontiscos e a reformulação do Nó de Ermida, em Santo Tirso, é a primeira obra do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a ser concluída, anunciou segunda-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Representando um investimento de 3,2 milhões de euros, a concretização desta intervenção visou a melhoria das acessibilidades rodoviárias às zonas industriais, o reforço das condições de segurança da circulação rodoviária e reduzir o tempo de percurso, criando uma ligação mais direta entre o Nó da Autoestrada (A)3 e à Zona Industrial de Fontiscos, a dinamização do tecido económico em Santo Tirso e potenciar a economia local e a capacidade exportadora das empresas instaladas, assinala o comunicado.

Concluída na semana passada e já disponível, com a obra pretende-se ainda a captação de novos investimentos e fomentar o crescimento económico e a criação de emprego na região, destaca a IP.

Assinala a IP que “mais de 280 milhões de euros em obras do PRR estão já concluídas, em execução ou em fase de contratação”.

“Atualmente registamos já 19 obras lançadas no âmbito do PRR. Dessas, uma empreitada está concluída, 11 estão em fase de contratação e sete já em execução no terreno”, destaca o comunicado.

As sete obras no terreno decorrem na Estrada Nacional (EN)14: Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário da Trofa, Itinerário Complementar 35: Penafiel (EN15) / Rans, EN344: Pampilhosa da Serra entre os quilómetros 67,800 e 75,520, ligação ao Parque Industrial do Mundão — Eliminação de constrangimentos na EN229 Viseu/ Sátão, acessibilidades à Zona Industrial de Riachos, variante à EN248 (Arruda dos Vinhos) e melhoria das acessibilidades à Zona Industrial de Campo Maior.

Também em comunicado, a câmara do distrito do Porto explicou que no Nó de Fontiscos, os trabalhos envolveram a transformação dos acessos à zona empresarial numa rotunda de nível, garantindo a melhoria das condições de circulação e de gestão de tráfego na ligação à rede viária municipal enquanto no Nó da Ermida foi, também, criada uma rotunda na zona de interceção dos ramos a norte da EN104 e do referido nó.

Além de melhorar as acessibilidades rodoviárias às duas maiores zonas empresariais de Santo Tirso, esta empreitada reforçou as condições de segurança da circulação e reduziu o tempo de percurso, criando uma ligação mais direta entre o Nó da A3 e a Zona Empresarial de Fontiscos, salienta a autarquia.

Citado pelo comunicado do município, para o presidente da câmara, Alberto Costa, “esta foi, ao nível das acessibilidades, uma das mais importantes obras realizadas, nos últimos anos, em Santo Tirso, assumindo-se como absolutamente estratégica para o esforço de criação de um ambiente favorável à captação de investimento privado e de crescimento das empresas já instaladas nas duas zonas empresariais”.