A Câmara do Funchal, na Madeira, aprovou 10 candidaturas a apoios municipais ao comércio, num valor total superior a 65 mil euros, indicou terça-feira o município.

Em comunicado, a autarquia presidida pelo social-democrata Pedro Calado adianta que foram aprovadas oito candidaturas ao programa “Alavancar”, no valor de 58.173 euros, sendo que sete dos estabelecimentos apoiados decidiram abrir mais do que cinco dias da semana, beneficiando assim de uma majoração de 10%, no caso dos que funcionarão seis dias, e de 20% para os que abrirem todos os dias.

As empresas apoiadas desenvolvem atividades em áreas como restauração, bar, pastelaria, hortofrutícola e loja de materiais gráficos, estando localizadas em diferentes freguesias do concelho.

Este programa destina-se ao comércio, restauração e serviços, e tem como objetivo “promover a modernização da economia local e melhorar a capacidade das micro e pequenas empresas do município através da concessão de um apoio financeiros que pode cobrir 60% das despesas elegíveis, até ao limite de 10 mil euros”.

A autarquia funchalense aprovou também duas candidaturas de restaurantes no âmbito do programa “Abrir Funchal”, no montante de 7.120 euros.

Este apoio visa facilitar a abertura de novos estabelecimentos comerciais nas áreas do comércio, restauração e serviços, garantindo uma comparticipação de 60% da renda mensal do espaço comercial até ao limite de 600 euros por mês, com a duração máxima de seis meses consecutivos.

O “Abrir Funchal” prevê igualmente a entrega de um prémio máximo de 1.000 euros para a realização de obras de instalação, mobiliário, equipamentos, ações de promoção e “marketing”, salienta a Câmara Municipal.

Estes 10 contratos foram terça-feira assinados no salão nobre da Câmara do Funchal.

De acordo com o município, a verba global disponibilizada para estes apoios, a fundo perdido, é de 600 mil euros, “o que representa um aumento de 20% em relação ao orçamento inicial de 2022”.

As candidaturas, que podem ser formalizadas no “site” www.funchal.pt e estão disponíveis até 31 de dezembro ou até que a dotação orçamental prevista seja esgotada.