Cristina Ferreira pediu um discurso ao Chat GPT e ficou desiludida. "É preciso usar a inteligência e sermos cada vez menos artificiais"

Pisou o palco da Web Summit em Lisboa pela terceira vez (a quarta no evento contando com a edição no Brasil), e foi do Rio de Janeiro que Cristina Ferreira trouxe uma lição. “Poder falar em português é muito confortável, posso dizer-vos o que sinto de forma mais tranquila”. Depois das bifanas em 2021 e da aula de 2022, a apresentadora da TVI e administradora da Media Capital esteve na Web Summit esta quarta-feira para falar de inteligência e do artificial.

Admitindo que não sabe “nada” sobre Inteligência Artificial (IA), “até porque a rejeito”, escolheu dirigir-se à plateia repleta para falar sobre tecnologia “de forma mais genérica”, sobre “inteligência, ponto, artificial”. “Vou falar da forma como podemos ser inteligentes nas redes sociais e de como nos tornámos todos artificiais”. Para Cristina Ferreira, que tem esta quinta-feira na TVI a primeira reunião sobre a incorporação de IA, a tecnologia “trouxe muitas vantagens mas também há que pensar no que nos retirou”. Nomeadamente, que “perdemos com o facto de nos termos tornado dependentes das redes sociais”.

Cristina Ferreira deu como exemplo do impacto negativo dessa dependência o jornalismo. “O jornalista tem como missão aprofundar temas, deve fazê-lo de forma minuciosa, e em cada texto que vejo, a maior parte das perguntas não foram feitas. Habituámo-nos a ser tudo muito leve e pela rama”, defendeu. “Raramente nos demoramos a ler o que ali está”. Na visão da administradora da TVI, “isso tornou essas pessoas muito menos criativas, menos ávidas do conhecimento do outro e menos capazes de entender o outro de forma emocional”.