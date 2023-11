O técnico Daniel Sousa vai orientar o Arouca com vínculo até ao final da temporada, anunciou quarta-feira o 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol, no mesmo dia em que Daniel Ramos abandonou o cargo.

“Estou muito feliz por estar aqui. Sei que o Arouca é um passo correto na minha carreira. Eu e a minha equipa técnica chegamos com vontade de trabalhar e, juntos, atingirmos os objetivos a que a equipa se propôs. A vontade do presidente e a paixão do mesmo pelo clube foi, sem dúvida, um fator importante na minha decisão”, disse o treinador, em declarações ao emblema da Serra da Freita.

Daniel Sousa, de 39 anos, regressa assim ao ativo, após ter comandado o Gil Vicente na temporada passada, naquela que foi a primeira experiência do barcelense enquanto treinador principal, tendo realizado 25 jogos, dos quais 10 ganhos, e assegurado a permanência dos gilistas no principal escalão do futebol português.

Anteriormente, o técnico havia feito o seu percurso enquanto adjunto e analista em equipas com a Académica, FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit de São Petersburgo, Shanghai SIPG e Marselha.

A recém-contratada equipa técnica será também composta por José Mário Rocha, César Gomes, Francisco Matos e Abel Pimenta.

O Arouca, até então orientado por Daniel Ramos, encontra-se num momento desportivo particularmente difícil, inserido numa série de sete jogos consecutivos a perder no campeonato, com apenas seis pontos em 11 jornadas, pelo que Daniel Sousa deverá aproveitar o interregno de compromissos das seleções nacionais para reajustar a equipa.

O primeiro desafio do novo treinador arouquense, que já orientou o treino desta tarde, será a receção ao Boavista, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, em 26 de novembro, repetindo o mesmo adversário, desta feita no Estádio do Bessa, na estreia para a I Liga, agendada para 3 de dezembro.