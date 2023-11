Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre o Israel e o Hamas

O corpo de uma refém capturada no mês passado pelo movimento islamita palestiniano Hamas foi encontrado no Hospital Al Shifa, na Faixa de Gaza, nas operações do Exército israelita na unidade hospital, revelaram esta quinta-feira as forças de Telavive.

O corpo de Yehudit Weiss, raptada pela organização terrorista Hamas, foi retirado pelas tropas das FDI [Forças de Defesa de Israel] de uma estrutura adjacente ao hospital Al Shifa, na Faixa de Gaza, e transferido para território israelita”, indicou um comunicado das forças armadas, destacando que, no local onde a refém se encontrava, “também foram descobertos equipamentos militares, incluindo metralhadoras Kalashnikov e [lança-granadas] RPG”.

Após o processo de identificação, a família da refém de 65 anos foi informada da sua morte.

Segundo as FDI, a mulher foi sequestrada na sua casa, no kibutz de Be’eri em 7 de outubro, na operação sangrenta orquestrada do Hamas no sul de Israel, que deixou cerca de 1.400 mortos e mais de 200 pessoas sequestradas.