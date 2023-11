O resultado do concurso “Mostra de Autores Desconhecidos”, um projeto de responsabilidade social que visa proporcionar a pessoas em contextos desfavorecidos a possibilidade de criarem obras artísticas originais em diferentes áreas, vai ser anunciado quinta-feira.

Promovido pela Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC), este projeto assume a configuração de um concurso e tem como principal objetivo despertar a veia artística de pessoas (maiores de idade) inseridas em ambientes vulneráveis, seja por razões económicas, sociais ou outras, evidenciando “a riqueza e diversidade culturais de diferentes origens”, segundo o “site” oficial da iniciativa.

Nesta IV edição do concurso, os organizadores pretendem avaliar e premiar criações artísticas nas áreas da Literatura, Artes Plástica e Visuais, Música, Artes Cénicas e Audiovisual e Multimédia, dirigido a adultos em situação de sem abrigo.

A ideia é premiar a criatividade artística e dar visibilidade a autores desconhecidos, sensibilizar para a questão do direito de autor e promover o reconhecimento social de artistas de meios desfavorecidos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O concurso tem como objetivo promover e valorizar competências pessoais e artísticas dos criadores, de modo a poderem vir a ser consideradas como uma alternativa de futuro, valorizar as instituições que os acompanham, promover a satisfação pessoal e a integração social e cultural dos envolvidos através das suas obras e destacar a relevância do trabalho desenvolvido pelos agentes culturais.

Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, sendo que cada um pode concorrer a mais do que uma categoria.

A “Mostra de Autores Desconhecidos” enquadra-se na participação do setor da cultura na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA) e conta, nesta edição, com a colaboração da Serve the City, uma rede de voluntariado mundial de organizações locais em mais de 80 cidades em todo o mundo, que procura mobilizar as pessoas para uma cidadania ativa, responsável e de proximidade, afirmam os organizadores.

A génese deste projeto data a 2013, altura em que se começaram a traçar as linhas orientadoras, numa lógica de governação integrada.

Foi nesta fase de planeamento que a IGAC, com o apoio da IPSS “Entrajuda”, começou a fazer os primeiros contactos com instituições do Terceiro Setor.

Desde então, realizaram-se três edições (2014, 2015 e 2016), abarcando esta quarta edição o período entre 2017 e 2023.

A cerimónia de encerramento desta edição decorrerá quinta-feira à tarde, nas instalações da IGAC.