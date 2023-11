O encontro entre a deputada e o senador, ambos franceses, terá acontecido em casa dele, em Paris, na noite de terça para quarta-feira. Ambos mantinham uma relação de amizade, mas não uma relação amorosa, e a deputada terá chegado ao local após um convite do político de 66 anos, Joël Guerriau. Já no apartamento do senador do partido Les Indépendants, depois de tomar uma bebida, a mulher — cuja identidade não foi revelada — sentiu-se mal e saiu à pressa do local, dirigindo-se a uma unidade de saúde. As análises revelaram que tinha droga no corpo.

A notícia é avançada pela Radio Monte Carlo (RMC) e pela AFP.

Segundo o site da RMC, que cita fonte do Ministério Público de Paris, o senador foi interrogado por “administrar a uma pessoa, sem o seu conhecimento, uma substância suscetível de prejudicar o seu discernimento ou controlo das suas ações para cometer violação ou agressão sexual”. Em França, um crime desta natureza é punível com pena de prisão de até 5 anos ou multa de 75 mil euros.

Depois da denúncia da deputada, que diz ter sido drogada contra a sua vontade, Joël Guerriau foi detido no seu apartamento de Paris durante a tarde de quarta-feira e colocado sob custódia policial. Durante as buscas ao apartamento, as autoridades francesas encontram ecstasy, a mesma droga que a deputada tinha no sangue.

O advogado de Guerriau, Rémi-Pierre Drai, afirmou aos jornalistas que a realidade “está muito longe da interpretação indecente que pode ser deduzida dos primeiros artigos” publicados pela imprensa francesa.

Guerriau é senador desde 2011 e ocupa o cargo de vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Forças Armadas do Senado francês.