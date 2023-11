Os erros do Ministério Público (MP) na Operação Influencer, a importância do princípio da separação de poderes e a sua ligação à autonomia do MP (que nasceu com a Constituição da República de 1976) — estes foram os grandes temas do episódio desta semana do programa Justiça Cega da Rádio Observador.

Sem se pronunciar sobre o caso concreto, José António Barreiros começa por explicar que os erros na fase de inquérito de qualquer processo penal “não são desejáveis” nem “compreensíveis”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.