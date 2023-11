A árvore de Natal do Porto volta a iluminar-se este ano a 1 de dezembro e a programação da quadra regressa à Avenida dos Aliados, Largo Amor de Perdição e Cordoaria, onde estará sediado um carrossel parisiense.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta esta terça-feira que a Avenida dos Aliados “volta a ser o palco dos grandes concertos” no Porto.

“Depois de em 2022 os jardins do Palácio de Cristal terem acolhido uma programação que comemora a época mais especial do ano, o Porto prepara a sua icónica avenida para receber uma programação especial pensada para toda a família”, salienta.

Recuperando a tradição, a árvore de Natal volta a iluminar-se na Praça do General Humberto Delgado a 1 de dezembro, momento que será celebrado, a partir das 18h00, com um concerto de Diogo Piçarra, que regressa ao Porto para apresentar “os seus maiores sucessos” e estrear novos.

Pelo menos 91 ruas da cidade vão receber iluminações de Natal e o número de motivos usados nas iluminações subiu de 702 para 846, revelou à Lusa, em outubro, o diretor executivo da Associação de Comerciantes do Porto, com quem o município celebrou um contrato para apoiar na implementação, promoção e desenvolvimento das iluminações de Natal na cidade.

As luzes, que já começaram a ser montadas, estarão ligadas de 1 de dezembro a 7 de janeiro. Durante esse período, a iluminação vai funcionar de domingo a quinta-feira entre as 18h00 e as 23h00. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado o funcionamento prolongar-se-á até à meia-noite.

Ao longo da quadra, o palco dos Aliados receberá outros artistas, como o músico alentejano Buba Espinho que, a 9 de dezembro, se junta aos Bandidos do Cante para um concerto que percorre o último disco.

O concerto, agendado para as 18h00, assinala também os nove anos desde que o Cante Alentejano foi considerado Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.

O palco dos Aliados recebe também, a 16 de dezembro, “A Filarmónica no Natal no Porto” da Banda Marcial da Foz, e, uma semana depois, um espetáculo, com coreografia de Max Oliveira, que assinala a 4.ª edição do projeto municipal Desporto no Bairro.

Os concertos nos Aliados terminam a 23 de dezembro, às 18h00, com um concerto de Sofia Escobar.

Além da Avenida dos Aliados, a animação natalícia vai percorrer a Cordoaria, com um mercado “para todos os gostos” e um carrossel parisiense, e o Largo Amor de Perdição, onde regressa a pista de gelo.

O Jardim da Cordoaria, que se vai transformar “num verdadeiro Bosque Encantado”, acolherá figuras de grandes dimensões, oficinas para toda a família e diversos espetáculos de teatro, dança, música, circo e exposições.

O centro da Cordoaria irá também acolher a casa do Pai Natal, que estará por lá todos os dias a ouvir os desejos e receber os pedidos dos mais novos.

A utilização da pista de gelo, no Largo Amor de Perdição, será gratuita, assim como o carrossel parisiense que irá ser instalado junto ao mercado de Natal.

Com entrada gratuita, o mercado de Natal, a pista de gelo e o carrossel parisiense estão abertos de segunda a quinta-feira das 14h00 às 19h00, sexta-feira e vésperas de feriados das 14h00 às 20h00 e aos sábados das 10h00 às 20h00.

Aos domingos, as três atrações funcionam das 10h00 às 19h00 e nos feriados de 1 e 8 de dezembro das 10h00 às 20h00.

O Natal no Porto estende-se também ao Mercado do Bolhão, que se irá revestir da quadra “com produtos alusivos à época e muitas surpresas”.

À Lusa, a Câmara do Porto adiantou que, à semelhança do ano passado, o contrato celebrado com a Associação dos Comerciantes do Porto estabelece uma comparticipação financeira máxima de 650 mil euros.